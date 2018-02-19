المعارضة القطرية: نهج جديد يسعى التنظيم لاتباعه في عملية توزيع الأموال

طلال الضوي(صدى):

أعرب ائتلاف المعارضة القطرية ، عن استيائه من اللامبالاة التي يتسم بها النظام القطري ، من خلال صرف الأموال والمدخرات الخاصة بالشعب في سبيل تحقيق النفوذ في مناطق النزاعات ، حيث وصلت إلى أكثر من 4 مليار دولار أمريكي كان أخرها للصومال وتونس .

وأشار ائتلاف المعارضة ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن تنظيم آل حمدين يسعى في الوقت الراهن لاتباع نهج جديد في عملية توزيع الأموال على الخارج ، قائلًا ” افادنا اخوة من الداخل القطري ، أن هناك نهج جديد يتبعه النظام التميمي في عملية توزيع الاموال والعطاءات في الخارج : اختيار جهة حكومية يفضل ان تكون امنية او عسكرية ودعمها علنا بالمال تحت غطاء رسمي ” .

وتابع في تغريدة أخرى ” بعد إتمام عملية الرشوة الخبيثة المغلفة بمذكرة تفاهم او إتفاقية لا يتعدى عدد بنودهما الخمسة نقاط ، تبدء عملية مد النفوذ في المؤسسة المستهدفة وسيطرة كاملة على مفاصلها المهمة وتحويلها الى فرع من فروع الامن القطري او وزارة حرب النظام القمعي ” ، موضحًا أن هذه العملية يتبعها عادة قيام الجهة التي تم الإستحواذ عليها ببسط نفوذها على أهداف أخرى مالية أو اقتصادية ورسمية .

وطالب الائتلاف ، من العاملين الشرفاء في المؤسسات الحكومية التابعة للدول التي يهدف النظام للسيطرة عليها إلى فضحهم ، قائلًا ” إن إئتلاف المعارضة القطرية، يدعو العاملين الشرفاء في اي مؤسسة حكومية في الدول التي يحاول النظام القمعي القطري السيطرة عليها، ان يفضحوا الاخطار والاطماع المتربصة بشعبهم قبل ان يتمكن النظام القمعي من نشر الدمار والموت على ارضهم ” .