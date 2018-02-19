بالفيديو.. باحث سياسي: نظام قطر سقط في فلسطين

طلال الضوي(صدى):

قال أمجد طه، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والسياسية، إن نظام قطر سقط في فلسطين، والأحذية وحدها استقبلت وجه مندوب نظام الأمير تميم في غزة.

ونشر ” طه ” ، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، قائلاً: ” هنا لحظة فلسطينيون يطردون سفير قطر والتاريخ يعرف أن هولاء الأبطال هم من طردوا إسرائيل بالحجارة، واليوم بالأحذية يطردون مندوب من تحالف مع إسرائيل ودعم إيران ” .