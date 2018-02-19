بالفيديو.. باحث سياسي: نظام قطر سقط في فلسطين
قال أمجد طه، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والسياسية، إن نظام قطر سقط في فلسطين، والأحذية وحدها استقبلت وجه مندوب نظام الأمير تميم في غزة.
ونشر ” طه ” ، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، قائلاً: ” هنا لحظة فلسطينيون يطردون سفير قطر والتاريخ يعرف أن هولاء الأبطال هم من طردوا إسرائيل بالحجارة، واليوم بالأحذية يطردون مندوب من تحالف مع إسرائيل ودعم إيران ” .
في #فلسطين سقط نظام #قطر والأحذية وحدها استقبلت وجه مندوب نظام الأمير تميم في #غزة ..
وهنا لحظة #فلسطينيون_يطردون_سفير_قطر والتاريخ يعرف ان هولاء الأبطال هم من طردوا #اسرائيل بالحجارة واليوم بالأحذية يطردون مندوب من تحالف مع إسرائيل ودعم إيران.#امجد_طه
pic.twitter.com/MZt5VQfNKZ
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) February 19, 2018
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