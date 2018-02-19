الهلال الأحمر يكشف تفاصيل حادث نادي اليرموك

تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل حادث نادي اليرموك للدراجات الهوائية، ، حيث توفى 4 دراجين من فريق بمحافظة أبوعريش، وأُصيب 6 آخرون، بعد أن دهستهم سيارة، خلال تأديتهم تدريب دوريات.

وقالت المصادر :اصطدمت سيارة “ هايلكس ” مسرعة بالدراجين، بينما كانوا يقودون دراجاتهم الهوائية على جانب إحدى الطرق بالقرب من دوار البئر بمحافظة أبو عريش، فأطاحت بهم، مسببة تلك الوفيات والإصابات.

وأضاف متحدث الهلال الأحمر بيشي الصرخي إن غرفة العمليات تلقت، مساء اليوم الاثنين، بعد العصر بقليل، بلاغاً عن حادث مروري لسائقي دراجات هوائية، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافيه إلى موقع الحادث مع القائد الميداني موسى أبو حذاف.

وتابع “ الصرخي ” أنه عند وصول الفرق وجدت في الموقع 10 حالات منها 4وفيات في الموقع، و 6إصابات تتراوح إصاباتهم ما بين متوسطة وحرجة.

ونقلت فرق الهلال الأحمر خمس إصابات بعد تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، ونقلت الحالة السادسة عن طريق إسعاف الصحة، بينما نقل مواطن سائق السيارة قبل وصول الفرق الإسعافية إلى مستشفى أبو عريش العام.

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