بالفيديو.. امرأة ترفع مؤخرة سيارتها في الهواء لتخرج من مكان ضيق

برازيليا(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لامرأة برازيلية لم تستخدم المكابح لتدور بسيارتها في المكان، ولم تترك إطارات السيارة تحتكّ بأسفلت الطريق، حيث جعلت مؤخرة السيارة تعوم في الهواء على ارتفاع بوصات قليلة، حتى تمكنت من إخراجها من مكان ضيق.

وأظهر الفيديو سيارة فورد زرقاء متوقفة في مكان ضيق بين سيارتين، وبداخل السيارة امرأة على مقود القيادة وأخرى تجلس بجوارها.

وبدأت مؤخرة السيارة في الارتفاع بضع بوصات في الهواء، ودارت المؤخرة وهي عائمة ببطء ورفق في الهواء، حتى خرجتْ مؤخرة السيارة تمامًا من بين السيارتين، ثم هبطت السيارة على الأرض.

وتراجعت السيارة للخلف واعتدلت على الطريق ثم غادرت، وسط دهشة وتحية كل من شاهدها.