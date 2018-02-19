بالفيديو.. مظاهرات غاضبة في إيران بعد فشل العثور على أشلاء ضحايا الطائرة

طهران(صدى):

شهدت مدن إيران، اليوم الإثنين، احتجاجات غاضبة من قبل ذوي ضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت في أصفهان بعد فشل الحكومة الإيرانية، بالعثور على أشلاء الضحايا.

وكانت شركة خطوط ” آسمان ” الجوية الإيرانية، أعلنت صباح أمس الأحد، سقوط طائرة ركاب تابعة لها وعلى متنها 66 شخصا كانت في رحلة داخلية بين مدينتي طهران وياسوج.

وأكدت السلطات الإيرانية، مصرع جميع ركاب الطائرة المدنية التي تحطمت في جنوب اصفهان.