بالصور.. تنفيذ فرضية حريق داخل مستشفى القرى في الباحة

محمد بن شقيه(صدى):

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القرى خطة فرضية تمثلت في اندلاع حريق داخل مطبخ بمستشفى القرى مساء الصباح الاثنين.

وقال المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس، أنه تم تحريك الفرق الميدانية اللازمة، وعند الوصول تم مباشرة الحادث وإخلاء العاملين بالموقع ونتج عن الحادث 8 إصابات منها 4 إصابات بسيطة وإصابتان متوسطتان وإصابتان خطرتان.

وجرى منح الإسعافات الأولية لهم في الموقع ونقلهم إلى قسم الطوارئ في المصحـة، وتم إخماد الحريق وتأمين الموقع.

وفي نهاية الفرضية عُقد اجتماع موسع مع إدارة المصحـة والجهات المشاركة لتدارس الملاحظات وتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات.