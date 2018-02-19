حالات إعفاء أمتعة المسافر الشخصية من الرسوم الجمركية

عادل الحربي(صدى):

وفقا للفقرة ” ب ” من المادة ” 103 ” من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس التعاون الخليجي تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على ألاّ تكون ذات صفة تجارية.

على المسافر تقديم المستندات اللازمة كالفاتورة وإذن التسليم وبوليصة الشحن إن وجدت، وألا تزيد قيمتها عن ” 3000 ” ريال، أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون الخليجي.

أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألاّ تكون المستوردات أو الصادرات من الأشياء الممنوعة أو المقيدة وفقا لنظام الجمارك الموحد وألا تكون من الأصناف المدرجة في قوائم السلع الممنوعة أو المقيدة الموضحة في هذا الموقع.