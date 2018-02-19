بالفيديو.. فتاة مصرية تنهال ضربًا على شاب تحرش بها
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة من محافظة قنا بصعيد مصر تعرضت لواقعة تحرش، حيث دافعت عن نفسها بضرب المتحرش واللجوء إلى القضاء الذي أنصفها وأصدر حكمًا بسجن الجاني 3 سنوات.
وأظهر مقطع فيديو لكاميرا معلقة بسوبر ماركت بجوار منزل الفتاة التي تُدعى رانيا فهمي، شخصا حاول التحرش بها لكنها انهالت عليه بالضرب وتوجيه لكمات باستخدام حقيبة يدها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43059 ] نشر منذ 16 دقيقة
بنت رجّال واخت رجال ,,
,, كفو يابنت الأصول ,, خيبي تعبه والعني كعبوره ,,