بالفيديو.. فتاة مصرية تنهال ضربًا على شاب تحرش بها

القاهرة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة من محافظة قنا بصعيد مصر تعرضت لواقعة تحرش، حيث دافعت عن نفسها بضرب المتحرش واللجوء إلى القضاء الذي أنصفها وأصدر حكمًا بسجن الجاني 3 سنوات.

وأظهر مقطع فيديو لكاميرا معلقة بسوبر ماركت بجوار منزل الفتاة التي تُدعى رانيا فهمي، شخصا حاول التحرش بها لكنها انهالت عليه بالضرب وتوجيه لكمات باستخدام حقيبة يدها.