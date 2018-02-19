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بالفيديو.. فتاة مصرية تنهال ضربًا على شاب تحرش بها

بالفيديو.. فتاة مصرية تنهال ضربًا على شاب تحرش بها
القاهرة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة من محافظة قنا بصعيد مصر تعرضت لواقعة تحرش، حيث دافعت عن نفسها بضرب المتحرش واللجوء إلى القضاء الذي أنصفها وأصدر حكمًا بسجن الجاني 3 سنوات.

وأظهر مقطع فيديو لكاميرا معلقة بسوبر ماركت بجوار منزل الفتاة التي تُدعى رانيا فهمي، شخصا حاول التحرش بها لكنها انهالت عليه بالضرب وتوجيه لكمات باستخدام حقيبة يدها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43059 ] نشر منذ 16 دقيقة

بنت رجّال واخت رجال ,,

,, كفو يابنت الأصول ,, خيبي تعبه والعني كعبوره ,,

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