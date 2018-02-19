بالصور.. رجل مرور يعطي مركبته الخاصة لأسرة تعرضت لحادث في القصيم

سالم المطيري(صدى):

قام أحد أفراد إدارة مرور منطقه القصيم، بمنح مركبته الخاصة لصاحب مركبة تعرضت لحادث مروري وبرفقته عائلته .

وفي التفاصيل: وقع حادث مروري بمدينة بريده والذي صادف مرور رجل المرور الذي بادر بحسه الأمني المروري لتسليم قائد المركبة التي وقع لها الحادث سيارته الخاصة لأجل إيصال العائلة لمسكنهم دون الانتظار في موقع الحادث لحين انتهاء اجراءات الحادث.

ويظهر موقف رجل المرور؛ الجانب التكاملي للخدمات التي يقدمها رجال المرور في مواقف عده تستحق الإشادة.