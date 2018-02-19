سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

علي العنزي(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها بسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة حائل ، غدًا الثلاثاء .

وحذرت هيئة الأرصاد ، من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم وحائل والشرقية والرياض ، وتصل إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأوضحت الهيئة ، أن الحالة الجوية على المناطق المذكورة ، تؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية .