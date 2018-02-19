  • الإثنين 19

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة
علي العنزي(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها بسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة حائل ، غدًا الثلاثاء .

وحذرت هيئة الأرصاد ، من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم وحائل والشرقية والرياض ، وتصل إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأوضحت الهيئة ، أن الحالة الجوية على المناطق المذكورة ، تؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية .

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *