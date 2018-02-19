بالصور.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان زايد بن حمدان بعد علاجه

أبوظبي(صدى):

استقبل نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الاثنين، في مجلس قصر البحر، الشيخ زايد بن حمدان، بمناسبة بعودته إلى أرض الوطن أول من أمس.

وهنّأ الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي، الشيخ زايد بن حمدان بعد عودته سالمًا معافى، معربين عن اعتزازهما بمواقف أبطال الإمارات البواسل في ميادين العز والشرف.

يُذكر أن الإماراتيين احتفلوا السبت الماضي بعودة الشيخ زايد بن حمدان من رحلته العلاجية، إثر إصابته في الحادثة التي تعرّضت لها المروحية الإماراتية بسبب خلل فني في اليمن، في شهر أغسطس من العام الماضي، والتي استشهد خلالها أربعة جنود.