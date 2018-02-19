تقارير تكشف تفوق رونالدو على ميسي في المعدل التهديفي

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير إسبانية رياضية ، اليوم الإثنين ، نجاح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ، في تحقيق التقدم الكبير في مستواه خلال العام الجاري منذ بدايته ، مما يساعده على اللحاق سريعًا بنجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي .

وبالرغم من تفوق ” ميسي ” على ” رونالدو ” في عدد الأهداف التي تم تسجيلها من قبل كلا الطرفين هذا الموسم ، حيث سجل الأرجنتيني 27 هدفًا في جميع المسابقات ، ليسدد نظيره 26 هدفًا بفارق هدف واحد فقط ؛ إلا أن متوسط الدقائق التي احتاجها البرتغالي لتسديد أهدافه كانت أقل من المدة الزمنية التي احتاجها البرشلوني .

وظهر مستوى ” رونالدو ” المتقدم ، بالتزامن مع بداية العام الجديد ، حيث تمكن من استعادة عافيته وتألقه بشكل سريع ، إذ سجل خلال شهرين 10 أهداف ، فضلًا عما تبقى له له من لقاءات ، تصل إلى ثلاث مباريات هذا الشهر أمام ليغانيس وألافيس وإسبانيول، يستطيع خلالها زيادة عدد أهدافه .