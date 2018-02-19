بالفيديو والصور.. وقفة احتجاجية أمام سفارة إيران في إندونيسيا لرفض تدويل الحرمين

نايف السالم(صدى):

تظاهر مئات الأندونيسيين ظهر الْيَوْمَ الإثنين امام مبنى سفارة إيران في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث أستمرت المظاهرات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وتراوح عدد المتظاهرين مابين 350 الى 400 متظاهر، حيث وقف المتظاهرون امام مبنى السفارة الإيرانية رافضين المحاولات الإيرانية فيما يسمى تدويل الحج والعمرة عن طريق الإشراف الدولي للحرمين الشريفين وهذا ما ترفضه كل المواثيق والاعراف الدولية.

وحمل المتظاهرون لوحات تبين الآثار السلبية التي ستنتج في حالة تطبيق الفكرة، مشيرين أن من يقف وراء هذه الأفكار يسعون الى اطماع دنيوية وسياسية هدفها تدمير الاسلام والمشاعر المقدسة اضافة الى انها تخدم أعداء الاسلام في اثارة الفوضى والاضطرابات بين المسلمين.

كم حمل المتظاهرون لوحة أشاروا فيها أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده قدمت وما زالت تقدم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين من توسعة وخدمات وهذا ما يشهد له جميع الحجاج والمعتمرين بما فيهم حجاج إيران واعوانهم.



