تسريب صور هاتف ” جالاكسي إس 9 ” المرتقب من ” سامسونج “

مدريد(صدى):

أعلنت شركة ” سامسونج ” ، اليوم الإثنين، الكشف رسميًا عن هاتفها المرتقب ” جالاكسي إس 9 ” للعالم في حدث تعقده بمدينة برشلونة الإسبانية الأسبوع القادم.

وقبل الإعلان عن الهاتف، نشر أحد المستخدمين على ” Reddit ” صورا للجوال الذي من المفترض منافسته لـ ” آيفون إكس ” الخاص بـ ” آبل ” .

ودشن المستخدم المجهول الهوية منشورا تحت اسم ” اسألوني عن أي شيء ” للكشف عن جميع خفايا ” إس 9 ” وأكد خلال ذلك عددا من الشائعات السابقة التي أحاطت بالجوال، من بينها وجود كاميرا ذات عدسة مزدوجة وتغيير موقع مستشعرات بصمة الأصابع وسماعة مزدوجة.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية عن جوالها ” إس 9 ” في الخامس والعشرين من فبراير، بالمقاطعة الإسبانية تحت عنوان ” The Camera Reimagained ” .