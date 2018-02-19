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بالفيديو.. هجوم قوات الأمن على المتظاهرين الدراويش بطهران

بالفيديو.. هجوم قوات الأمن على المتظاهرين الدراويش بطهران
راشد آل شريه(صدى):

شنت قوات الأمن التابعة للحرس الثوري الإيراني هجومًا على المتظاهرين الدراويش في شارع باسداران الواقع وسط العاصمة طهران ، مساء اليوم الإثنين .

وتدور اشتباكات منذ صباح اليوم بين الدراويش المتظاهرين وقوات الأمن الإيرانية التابعة للنظام ، بهدف قمع أتباع الجماعة ممن يطالبون بإطلاق سراح أحد زعمائهم .


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