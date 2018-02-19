بالفيديو.. هجوم قوات الأمن على المتظاهرين الدراويش بطهران
شنت قوات الأمن التابعة للحرس الثوري الإيراني هجومًا على المتظاهرين الدراويش في شارع باسداران الواقع وسط العاصمة طهران ، مساء اليوم الإثنين .
وتدور اشتباكات منذ صباح اليوم بين الدراويش المتظاهرين وقوات الأمن الإيرانية التابعة للنظام ، بهدف قمع أتباع الجماعة ممن يطالبون بإطلاق سراح أحد زعمائهم .
🔴#عاجل_همسايه |#فيديو .. هجوم قوات الأمن على المتظاهرين الدراويش في شارع #باسداران وسط العاصمة #طهران .#همسايه #آزادى_ايران #پاسداران_تهران #تظاهرات_سراسرى #قیام_بهمن۹۶ pic.twitter.com/wzcrycjJ8j
— همسايه (@Hmsayh) February 19, 2018
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