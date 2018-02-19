بالفيديو.. هجوم قوات الأمن على المتظاهرين الدراويش بطهران

راشد آل شريه(صدى):

شنت قوات الأمن التابعة للحرس الثوري الإيراني هجومًا على المتظاهرين الدراويش في شارع باسداران الواقع وسط العاصمة طهران ، مساء اليوم الإثنين .

وتدور اشتباكات منذ صباح اليوم بين الدراويش المتظاهرين وقوات الأمن الإيرانية التابعة للنظام ، بهدف قمع أتباع الجماعة ممن يطالبون بإطلاق سراح أحد زعمائهم .