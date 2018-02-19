” الأمن السيبراني ” يوقع اتفاقية لدعم توطين وظائف الاتحاد

عادل الحربي(صدى):

‎أبرم نائب رئيس الاتحاد للأمن السيبراني والبرمجة عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم الإثنين, مذكرة تفاهم مع معهد SANS، الذي يضم أكثر من 140 ألف خريج على مستوى العالم بغرض التبادل المعرفي ونقل التقنية وتوطين القدرات.

وأكّد رئيس الاتحاد سعود القحطاني، أن هذه الخطوة ستسهم في التأهيل العملي الاحترافي لأعضاء الاتحاد، وستسهل الحصول على شهادات معتمدة دوليًا، مما يساعد في إعداد كوادر مميزة علميًا وعمليًا، لتوطين وظائف الأمن السيبراني للأنظمة الحرجة.

ويعتزم الاتحاد طبقًا للمذكرة تنظيم دورات تدريبية ومسابقات وطنية موجهة لطلاب المدارس والجامعات، إضافةً إلى برامج لاختبار وتقوية مهارات الأمن السيبراني للعامة، فضلًا عن إتاحة دورات متقدمة وعقد مؤتمرات وفعاليات مشتركة.