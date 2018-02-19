التشكيل النهائي للأهلي في لقاء الجزيرة الإماراتي

نواف السالم(صدى):

كشفت إدارة النادي الأهلي مساء اليوم عن التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ضمن القائمة الأساسية وقائمة البدلاء خلال لقاء اليوم أمام الجزيرة الإماراتي ، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا .

ويشارك أساسيًا ، حارس المرمى ياسر المسيليم ، ومن اللاعبين سعيد المولد ، وتيسير الجاسم ، ومارك ميليغان ، وحسين المقهوي ، وعبدالفتاح عسيري ، بالإضافة إلى فيتفاتزيديس ومهند عسيري ، ومعتز هوساوي ، ومنصور الحربي ، ووليد باخشوين .

وينضم للمشاركين ضمن قائمة الاحتياطي ، حارس المرمى محمد العويس ، واللاعبين عقيل بلغيث ، وسلمان المؤشر ومؤمن زكريا ، وأمير كردي ، وصالح العمري ، وكلاوديمير .