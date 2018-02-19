فيلانويفا يشعل حماس جمهور الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

تفاعل جمهور نادي الاتحاد مع تغريدة مؤثرة لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كارلوس فيلانويفا، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر النجم التشيلي المتألق كارلوس فيلانويفا، صورة له أثناء التدريبات مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وطالب جماهير العميد أن تقوم بدعم الفريق في مباراته الهامة أمام نادي الشباب ضمن منافسات دور الـ 8، من أجل الاستمرار في منافسات كأس الملك.

وكتب فيلانويفا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : نتيجة مخيبه للآمال للغاية قبل يومين، ونحن نعلم ذلك، ولكن الآن علينا أن نركز في كأس الملك، ونحن بحاجه إلى تغيير الصفحة ودعونا نركز في هذه المباراة الصعبة الجمعة المقبل. نحن بحاجه للجميع لذا دعونا نستعد جميعًا للمباراة القادمة تعالوا يا نمور.

ودشن جمهو نادي الاتحاد هاشتاج يحمل اسم كارلوس أمر وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “ تويتر ” في المملكة، بعد تغريدة فيلانويفا بأقل من ساعتين، بعدما تفاعل معه الآلاف من مُحبي العميد، خاصة أن النجم التشيلي يُقدم مستوى مميزًا مع الفريق ويُعتبر من أبرز اللاعبين.