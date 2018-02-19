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مكتب استقدام يغلق أبوابه بعد نصبه على مواطنين بأكثر من مليون ريال

مكتب استقدام يغلق أبوابه بعد نصبه على مواطنين بأكثر من مليون ريال
نايف السالم(صدى):

أثار إغلاق أحد مكاتب الاستقدام بجدة ، غضبًا شديدًا بين المواطنين ، خاصةً بعد اختفاء موظفي المكتب بشكل مفاجئ ، وامتناعهم عن الرد على اتصالات المواطنين منذ ما يقارب الثلاثة أشهر .

ولجأ المواطنون لتقديم شكوى إلى مكتب العمل ، ليتهمون المكتب وموظفيه بالنصب والاحتيال بعدما جمع منهم أموالًا طائلة .

ومن جانبه ، أكد أحد المواطنين والذي يدعى راشد الزهراني ، إن 150 شخصًا تقريبًا تقدموا بشكاوى لمكتب العمل والشرطة ، بعدما نهب موظفوا المكتب منهم حوالي أكثر من مليون ريال ، لاستقدام عمالة منزلية ، إلا أنهم فوجئوا بإقفال أبوابه واختفاء العاملين به دون أثر .

وأشار المواطن ” الزهراني ” ، إلى أنه بعدما تقدموا بشكواهم إلى مكتب العمل والشرطة ، أفادوهم بنظامية مكتب الاستقدام ، وضرورة وجود ضمان بنكي عليه بقيمة 450 ألف ريال ، وهو المبلغ الذي لا يغطي حققو المواطنين كافة ، حيث يتجاوز المبلغ المليون ريال وفقًا لعدد المتقدمين لاستقدام خادمات .

وناشد المواطن ومن معه ، كافة الجهات المعنية لإيجاد حلولًا يستعيدوا من خلالها حقوقهم المالية ، خاصةً في ظل حاجة الكثير منهم لعاملات منزل .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43059 ] نشر منذ 38 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, نصابين ، اكلوا حلال الناس باالباطل .. يعني تجاوزوا حدود الدين والدنيا ,,

.. لاخوف من الله ولا حياء من خلق الله ..

,, ستحيط بهم اجهزة حكومتنا الرشيده ، ويحشرونهم حشرة الفار بكيس الطحين ,,

,, انتظروا يااهل المال وربنا يفرجها قريباً ، بإذنه تعالى ,,

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