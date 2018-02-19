مكتب استقدام يغلق أبوابه بعد نصبه على مواطنين بأكثر من مليون ريال
أثار إغلاق أحد مكاتب الاستقدام بجدة ، غضبًا شديدًا بين المواطنين ، خاصةً بعد اختفاء موظفي المكتب بشكل مفاجئ ، وامتناعهم عن الرد على اتصالات المواطنين منذ ما يقارب الثلاثة أشهر .
ولجأ المواطنون لتقديم شكوى إلى مكتب العمل ، ليتهمون المكتب وموظفيه بالنصب والاحتيال بعدما جمع منهم أموالًا طائلة .
ومن جانبه ، أكد أحد المواطنين والذي يدعى راشد الزهراني ، إن 150 شخصًا تقريبًا تقدموا بشكاوى لمكتب العمل والشرطة ، بعدما نهب موظفوا المكتب منهم حوالي أكثر من مليون ريال ، لاستقدام عمالة منزلية ، إلا أنهم فوجئوا بإقفال أبوابه واختفاء العاملين به دون أثر .
وأشار المواطن ” الزهراني ” ، إلى أنه بعدما تقدموا بشكواهم إلى مكتب العمل والشرطة ، أفادوهم بنظامية مكتب الاستقدام ، وضرورة وجود ضمان بنكي عليه بقيمة 450 ألف ريال ، وهو المبلغ الذي لا يغطي حققو المواطنين كافة ، حيث يتجاوز المبلغ المليون ريال وفقًا لعدد المتقدمين لاستقدام خادمات .
وناشد المواطن ومن معه ، كافة الجهات المعنية لإيجاد حلولًا يستعيدوا من خلالها حقوقهم المالية ، خاصةً في ظل حاجة الكثير منهم لعاملات منزل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43059 ] نشر منذ 38 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, نصابين ، اكلوا حلال الناس باالباطل .. يعني تجاوزوا حدود الدين والدنيا ,,
.. لاخوف من الله ولا حياء من خلق الله ..
,, ستحيط بهم اجهزة حكومتنا الرشيده ، ويحشرونهم حشرة الفار بكيس الطحين ,,
,, انتظروا يااهل المال وربنا يفرجها قريباً ، بإذنه تعالى ,,