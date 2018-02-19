نائب وزير النقل يتفقد طرق مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

قام معالي نائب وزير النقل المهندس سعد الخلب بجولة تفقدية اليوم لمشاريع وطرق الوزارة في منطقة مكة المكرمة شملت مكة المكرمة وجدة والطائف.

وبدأت جولة معاليه بزيارة لمحافظة الطائف تفقد خلالها مشروع طريق المطار الجديد، ووجه بإعداد دراسة عاجلة لإمكانية ربط الطريق بسوق عكاظ، إضافة إلى رفع وتيرة العمل لفتح الحركة بطريق الطائف الدائري قبل نهاية العام 2018م وربطه بطريق الجنوب.

وفِي إطار استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام وخدمة ضيوف الرحمن، وقف الخلب على مشروع نفق المشاة بجانب مستشفى شرق عرفات، وتفقد أعمال صيانة جسر الجعرانة في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمقرر إنهاؤها قبل موسم حج هذا العام بإذن الله.

وتأتي هذه الجولات التفقدية في إطار حرص الوزارة على الوقوف ميدانيا على سير العمل في إتمام مشاريع الطرق التابعة لها في جميع مناطق المملكة.