فيصل بن بندر: إنجاز 68٪ من قطار الرياض

عادل الحربي(صدى):

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الاجتماع الـ 13 للجنة العليا، الذي عقد ظهر اليوم الاثنين، في مقر الهيئة العليا بحي السفارات.

وقال الأمير فيصل بن بندر: إنّ نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ مشروع قطار الرياض بلغت حتى الآن 68%، ولله الحمد، وأن أعمال المشروع تسير بخطى ثابتة، ووفق الخطط والبرامج الموضوعة لها.

وأضاف : سنشهد مع نهاية عام 2018م، بمشيئة الله، بداية التشغيل التجريبي لعربات القطار في العديد من خطوط المشروع بمدينة الرياض، مشيرًا إلى أن الاجتماع تطرق لمجموعة من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، واتخذ القرارات المطلوبة حيالها.

وكشف عن تلقي الهيئة لعشرات العروض لرعاية واستثمار محطات المترو المعروضة للمزاد، موضحًا أن جميع العروض في مرحلة الدراسة وتحليل العطاءات.