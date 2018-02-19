” البيئة ” : لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8

سعيد العجل(صدى):

أوضح الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 , أنه لم تسجل أي إصابة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ8683 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 136 حالة إيجابية، وتم التخلص من 10557 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 5 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 16 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.