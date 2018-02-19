” القرية العالمية ” تشهد إقبالًا من زوار الجنادرية

حمود العنزي (صدى):

تشهد القرية العالمية للتسوق والترفيه المقامة على أرض الجنادرية، إقبال الكثير من الزوار للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32.

وتعدّ القرية العالمية للتسوق والترفيه التي تقام على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، سوقاً دولياً تضم أكثر من 200 ركن لبيع منتجات الدول المشاركة، تتنوع مشاركتها بين بيع العطور والملابس والصناعات الجلدية والتجميلية والألعاب والبخور والتراثيات والمشغولات اليدوية والإكسسوارات وأدوات التجميل والمواد الغذائية وبعض مستلزمات الأسرة والمنزل والمفروشات والأثاث وألعاب الأطفال والتراثيات.

وتهدف مشاركة القرية إلى تحقيق التشارك العالمي في المشهد التراثي الثقافي عبر هذه الفعالية، وتعميق العلاقات الثقافية والودية بين المملكة العربية السعودية والبلدان الصديقة.