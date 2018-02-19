دوارات تدربية لمنسوبي قوات الطوارئ الخاصة على الإدارة المكتبية بجامعة تبوك

محمود البلوي(صدى):

نظمت كلية المجتمع بجامعة تبوك, دورة تدريبية تحت عنوان ” الإدارة المكتبية ” لمنسوبي قوات الطوارئ الخاصة بتبوك, وذلك بمركز التدريب التابع لقوات الطوارئ

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وهدفت الدورة التي قدمها كل من الدكتور نسيم الطوسي، والدكتور أحمد سعد، إلى تطوير قدرات منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة تبوك في مجال الإدارة المكتبية.

وأوضح عميد كلية المجتمع الدكتور منصور بن محمد هباش, أن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله الذيابي، بضرورة تفعيل دور الجامعة المجتمعي، والإسهام في تنمية وتطوير الأداء في جميع مؤسسات المجتمع المحلي في القطاعين العام والخاص.