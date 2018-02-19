غدًا.. الهلال يواجه الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

يلتقي فريق الهلال السعودي مع استقلال طهران الإيراني، غدًا على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى الهلال الذي يملك نقطة واحدة عقب تعادله مع نظيره العين الإماراتي بدون أهداف في الجولة الأولى لاستعادة توازنه والعودة بالنقاط الكاملة، وتحقيق الفوز الأول له بالمسابقة، ومواصلة مشواره في البطولة ورغم افتقاده لعدد من لاعبيه بداعي الإصابة، إلى أن الفريق يمر بمرحلة جيدة ويملك أفضلية على منافسه في جاهزية لاعبيه فنياً وتألق لاعبيه الأجانب الذين نجحوا في صناعة الفارق في المباريات الماضية بالدوري السعودي.

وفي المقابل يدخل الاستقلال الذي يحتل المركز السادس في الدوري المحلي المباراة بنفس الرصيد بعد أن انتزع تعادلاً ثميناً من الريان القطري في الجولة الماضية 2 ـ 2.