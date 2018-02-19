” تعليم ينبع ” يعلن مواعيد تسجيل المستجدين بالصف الأول

نايف السالم(صدى):

أعلن قسم الاختبارات والقبول بتعليم ينبع عن بداية قبول مواعيد التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي في نظام نور للعام الدراسي 1439/ 1440 بداية من غد الثلاثاء .

وأوضح رئيس قسم الاختبارات والقبول زياد خلاف أن الإدارة ممثلة في قسم الاختبارات والقبول تدشن من يوم الأحد القادم الموافق 9 / 6 وحتى يوم الخميس خدمة الهاتف الاستشاري للاختبارات وذلك لتقديم الاستشارات والرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب فيما يخص التسجيل والدعم الفني للقبول في العام الدراسي 1439 / 1440 وتشمل الأرقام خدمة للبنين و أخرى للبنات .

وأكد خلاف أن الطلاب الذين لهم الأحقية بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي من أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1439/ 1440هـ، أو أقل من ذلك بـ90 يومًا فقط، ومن تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا كحد أعلى بشرط أن تتحقق إدارة المدرسة من توافر المعايير.

وشدد ” خلاف ” على ضرورة مراجعة المدرسة خلال عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم تجنباً لإلغاء الطلب التسجيل المبكر للطالب / للطالبة عن طريق نظام نور وحتى يضمن له اختيار المدرسة القريبة من منزله وحجز مقعد له قبل تسديد الشواغر أو إقفال التسجيل.

وللتسجيل يمكن الدخول على الرابط التالي: من هنا .