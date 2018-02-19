بالصور.. افتتاح المعسكر الكشفي الدائم بصناعي الأحساء

نايف السالم(صدى):

افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم اليوم الإثنين، المعسكر الكشفي الدائم بالمعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء الذي يخدم كشافة وجوالة الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة الشرقية، بحضور مسؤولي المؤسسة ومديري الوحدات التدريبية ورواد الحركة الكشفية بالأحساء وعدد من القادة الكشفيين والمدربين والمتدربين.

وقص السلوم شريط افتتاح المعسكر، ثم أدّت الفرقة الكشفية بالمعهد عددا من الصيحات والإيعازات الكشفية، بعده تجول الجميع في أرجاء المعسكر, وقدم قائد المعسكر جاسم الموسى شرحاً مفصلاً عن المعسكر الذي يقام على مساحة 7700 متر مربع، ويضم أربعة مخيمات، وخيمة ضيافة عبارة عن بيت شعر مساحتها 20 في 20 متر ، وساحة علم تتوسط المعسكر، ومقر للقيادات عبارة عن 6 غرف ومطبخ ودورات مياه ومستودعين للخدمات، ومنصة جلوس علوية .

وبعد الجولة أقيم حفلاً خطابياً بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.

حضر الافتتاح نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بدر بن ناصر الشعيبي ومشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالله بن محمد النيازي.