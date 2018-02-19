وزير الداخلية يستقبل مستشار الأمن الوطني الأفغاني لبحث سبل التعاون
حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، على استقبال مستشار الأمن الوطني بجمهورية أفغانستان محمد حنيف أثمر ، مساء اليوم الإثنين ، بمكتبه في ديوان الوزارة .
وبحث سمو الأمير مع ” أثمر ” ، العديد من الموضوعات خلال الاستقبال ، والتي تمثل اهتمامًا مشتركًا ، ومن ضمنها ما يتعلق بالتعاون الأمني بين البلدين .
وشارك في حضور الاستقبال ، رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني ، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، بالإضافة إلى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا .
ومن الجانب الأفغاني ، حضر سفير أفغانستان لدى المملكة جلال كريم ، وعدد من المسؤولين .
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