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وزير الداخلية يستقبل مستشار الأمن الوطني الأفغاني لبحث سبل التعاون

وزير الداخلية يستقبل مستشار الأمن الوطني الأفغاني لبحث سبل التعاون
عادل الحربي (صدى):

حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، على استقبال مستشار الأمن الوطني بجمهورية أفغانستان محمد حنيف أثمر ، مساء اليوم الإثنين ، بمكتبه في ديوان الوزارة .

وبحث سمو الأمير مع ” أثمر ” ، العديد من الموضوعات خلال الاستقبال ، والتي تمثل اهتمامًا مشتركًا ، ومن ضمنها ما يتعلق بالتعاون الأمني بين البلدين .

وشارك في حضور الاستقبال ، رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني ، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، بالإضافة إلى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا .

ومن الجانب الأفغاني ، حضر سفير أفغانستان لدى المملكة جلال كريم ، وعدد من المسؤولين .

 

 


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