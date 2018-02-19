رفع 864 مترًا مكعبًا من الأنقاض لعدد من قرى القطيف

نايف السالم(صدى):

رفعت بلدية محافظة القطيف خلال الأسبوع الماضي، نحو 864 مترا مكعبا من النفايات والأنقاض، من قرى عنك والجش والملاحة، ضمن حملاتها المستمرة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس زياد مغربل، أن البلدية قامت برفع 864 مترا مكعبا من النفايات والأنقاض ومخلفات بناء مجهولة المصدر كالأخشاب والأثاث، الموجودة في الساحات والطرق داخل قرى المحافظة.

وأكد مغربل، أن البلدية تبذل جهودا لإزالة الأنقاض والنفايات لسلامة المواطنين، مشيرا إلى تكثيف أعمال النظافة والتقاط الأوراق والأكياس والنفايات المبعثرة، وتخصيص عدد من العمال لقص الحشائش وكنسها بالمحافظة.