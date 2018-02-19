طريقة إرفاق كشف الحساب البنكي لحساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، عن طريقة إرفاق كشف الحساب البنكي وعدد الصفحات التي يجب إرفاقها.

وقال حساب خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن إنه يجب إرفاق كشف حساب رسمي من البنك الخاص بالعميل لمدة 3 أيام على أن يتضمن تاريخ إيداع الدفعة التي يرغب المواطن في الاستفسار حولها.

وحذر حساب المواطن ومؤسسة النقد العربي البنوك بعدم جواز الحجز على مستحقات المواطنين في البرنامج.

وأضاف أنه يجب على راغبي التسجيل في البرنامج بضرورة أن يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أية خصومات وبدون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل ” التأمينات – التقاعد ” ضمن الراتب المدخل.

وأكد على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.