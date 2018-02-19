قوات المؤتمر الشعبي باليمن تنهي ترتيباتها لمواجهة الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر، اليوم الإثنين، عن وصول أعداد كبيرة من الضباط والعسكريين إلى مناطق الشرعية باليمن قادمين من صنعاء وذمار والمحويت وعمران وإب الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية.

وقالت المصادر، إن غالبية هؤلاء الضباط والعسكريين ينتمون إلى وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن المركزي الموالية للرئيس الراحل علي صالح الذي قتلته مليشيات الحوثي الإيرانية مطلع ديسمبر الماضي بعد إعلانه التمرد عليها ودعوته أنصاره لقتالها.

وأضافت المصادر، أن طارق صالح نجل شقيق صالح الذي غادر صنعاء بعد مقتل عمه صالح يستقبل هذه الأعداد من العسكريين والضباط لتجهيزهم لمواجهة مليشيا الحوثي الإيرانية بإشراف ودعم من التحالف العربي.