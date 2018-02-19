بالصور.. ” كيا سييد ” الجديدة كلياً تستعد للعرض في جنيف

جنيف(صدى):

يبدو أن الجيل الثالث الجديد من موديلات سييد يعمل على تدعيم حضور الشركة الكوريه في فئة C في السوق الأوروبي من خلال زيادة الراحة في السيارة وكذلك معدلات وتجهيزات الأمان, وصممت السيارة وطورت في فرانكفورت وستصنع في سلوفاكيا بجانب موديلي سبورتاج وفينجا.

وتحمل السيارة تصميم معاصر يسهل التعرف عليه وتكنولوجيا متطورة وتحسين في مستويات الراحة والأمان مع محركات وتعليق جديد لجعلها أكثر متعة في القيادة وذلك حسبما أكد مايكل كول رئيس مكتب العمليات في كيا أوروبا. وستظهر السيارة في معرض جنيف للسيارات في مارس وستدخل نسخة السيارة بخمسة أبواب للانتاج في مايو وستبدأ مبيعاتها في الربع الثاني من 2018 في أوروبا.

وتأتي سييد الجديدة أقل في الارتفاع وأكثر اقترابا من الارض وأعرض وأطول كذلك في الجزء الخلفي عن الطراز السابق, مع التخلي عن الخطوط الدائرية في تصميم السيارة السابقة في مقابل خطوط أكثر استقامة تكمل شكل شبكة التهوية في الأمامية بشكل أنف النمر مع وحدات LED DRLs ومصابيح خلفية LED تحسن الرؤية مع اسبويلر خلفي يحسن من تواجد السيارة على الطريق.

وستأتي السيارة بـ 12 لون خارجي وعجلات تتراوح بين 15 و16 بوصة ألومنيوم وصلب وعجلات ألومنيوم 17 بوصة بلونين ، وفي الداخل توجد خامات عالية الجودة ولوحة قيادة أفقية ونظام ترفيهي بشاشة انسيابية وكوسنول وسطي يميل نحو السائق ولمسات كرومية ساتان أو معدنية للتطعيمات وفرش قماشي أو جلدي داخلي حسب الرغبة.

وستعتمد السيارة على قاعدة البناء K2 التي تجعلها أعرض 20 مم لتبلغ 1.8 متر وأكثر انخفاضا بواقع 23 مم لتبلغ 1.447 متر وتبقي قاعدة العجلات كما هي بطول 2.650 متر كما بلغت مساحة التخزين الخلفية 395 لتر. كما سيتوفر نظام صوتي فاخر JBL وبلوتووث ونظام ملاحة بشاشة 8 بوصة وشاشات أخرى من 5 الى 7 بوصة .

وسيتوفر للسيارة محرك بنزين 1 لتر T-GDi بشاحن توربيني وحقن مباشر للوقود بقوة 118 حصان ومحرك 1.4 لتر T-GDi بقوة 138 حصان ومحرك MPI أقل قوة 1.4 لتر سيتوفر في وقت لاحق ومحرك ديزل CTDi سعة 1.6 لتر يتراوح بين 113 و133 حصان. وسيتوفر للسيارة ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات وآخر ثنائي القابض من 7 سرعات.