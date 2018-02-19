شاهد.. كيف يُمكنك معرفة الشاحن الأصلي من التقليد

عادل الحربي(صدى):

مع انتشار الأجهزة التقنيّة بشكل واسع، ظهرت العديد من الشركات المختصّة بتقليد صناعة هذه الأجهزة، وتقليد صناعة الإكسسوارات الخاصّة بها، ومن ضمنها صناعة الشاحن، حيث تعتمد هذه الشركات على تقليد صناعة الشاحن الخاص بهذه الأجهزة، بشكل دقيق لا يمكن من خلاله تفريق الشاحن الأصليّ عن المقلّد.

طرق معرفة شاحن الآيفون الأصليّ تعتبر أجهزة الآيفون من الأجهزة التقنيّة مرتفعة الثمن نوعاً ما مقارنةً مع الأجهزة الأخرى، بسبب استخدام الشركة المصنّعة لهذه الأجهزة خامات عالية الجودة، كما تستخدم ذات الخامات في صناعة أجهزة الشحن الخاصّة بهذه الأجهزة، لذلك يحرص معظم مستخدمي أجهزة الآيفون على المحافظة على أجهزة الشحن الخاّصة بهم.

وقال متخصص، يجب فحص منفذ الشاحن، حيث لون منفذ جهاز الشحن الخاص بجهاز الآيفون الأصليّ فضيًا، بينما لون منفذ الشاحن المقلّد أبيض أو أسود.