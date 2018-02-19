بريطانيا تكرم 3 باحثين سعوديين لإسهاماتهم في علوم الكمبيوتر

لندن(صدى):

منحت سفارة المملكة لدى بريطانيا، ثلاثة باحثين سعوديين يؤدون الدراسات العليا في جامعة ساوثهامبتون، جوائز تفوق علمي للإسهاماتهم في مجالات الإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر.

وأفادت الجامعة البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن العلماء الثلاثة المتخصصين في علوم الكمبيوتر، الدكتور عبد الرحمن عياد الحارثي، ومديني العسافي والدكتور علاء عبد الله المرشدي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف آل سعود، اعترافًا بأهمية إسهامات أبحاث الدكتورة الخاصة بهم في قسم الإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر.

وكان الطلاب من بين 30 شخصًا فقط تم اختيارهم من جميع أنحاء المملكة المتحدة للجائزة، والذي يحتفل به سنويًا في السفارة الملكية في شارل ستريت، لندن، حيث تعترف الجوائز بالتميز في البحث والدراسة، فضلا عن الابتكار العلمي ، حيث يتلقى المشاركون دعوة ملكية لحضور حفل غداء يتضمن درعًا شرفية وشهادة ومكافأة مالية.

وقد عمل الطلاب الثلاثة مع المشرف الدكتور غاري ويلز من مجموعة أبحاث النظم الفيزيائية سايبر ، وأكمل الحرثي والمرشدي دراستهم مؤخرًا، والتي اختلفت في أسس عملها ومحاورها الرئيسية، مثل الحوسبة السحابية في مشاريع الهجرة والإدارة الذاتية للأمراض المزمنة.

من جانبه قال عبد الرحمن: ” إنه لشرف لنا أن يتم اختياري لهذه الجائزة المرموقة، أنا فخور بأنه تم ترشيحي لمصاف أصحاب الكفاءات في علوم الكمبيوتر في ساوثامبتون على حد سواء إلى السفارة الملكية وغيرها من الجامعات الممثلة ” .