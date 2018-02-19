بالفيديو.. فريق نسائي لرفع الأثقال بالعراق

بغداد(صدى):

تداولت وسائل إعلامية مقطع فيديو ، لسيدات يقمن برفع الأثقال في العراق ضمن فريق نسائي تم تشكيله من قبل مدرب مكلف من اتحاد رفع الأثقال العراقي ، بعدما واجه العديد من الصعوبات في تحقيق ذلك .

وتتدرب هؤلاء السيدات بمركز رياضي قديم ذو إمكانيات محدودة في مدينة الصدر العراقية لمدة 3 ساعات يوميًا ، حيث يطمح الفريق النسائي للوصول إلى الطولات العالمية بالرغم من الصعوبات .

وجعلت رافعات الأثقال بالفريق النسائي من رياضة رفع الأثقال سبيلًا لإعالة عائلاتهن ، حيث تتلقى كل فتاة 800 دولار أمريكي من الاتحاد العراقي .

وضمن الفريق توجد طفلات بعمر الثانية عشر عامًا ، تحلمن منذ الآن بالمشاركة في الألعاب الأولمبية .