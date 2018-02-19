بالصور.. وزير التعليم يشهد ورشة عمل سيناريوهات دعم القرار

عادل الحربي (صدى):

أطلق معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، فعالية ورشة عمل سيناريوهات دعم القرار التي نظمتها اليوم الإثنين، وكالة التخطيط والمعلومات في مقر وزارة التعليم بالرياض.

وفي مستهل الورشة، التي شهدت حضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، ووكلاء الوزارة ومديري العموم في جهاز الوزارة، قدم وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك شكره لجميع الحاضرين على تفاعلهم في تحديد القرارات الاستراتيجية ومؤشرات تلك القرارات في وكالات التعليم، والتي بلغت أكثر من 170 قرار بمؤشرات أداء تجاوزت 250 مؤشر ، وتحديد البيانات اللازم توفيرها لاتخاذ تلك القرارات بناء على أساس سليم.

من جانبه أكد الدكتور أحمد العيسى، أن موضوع دعم القرار عمل له ارتباط مباشر بكفاءة القرارات المتخذه، داعيًا ودعا وكلاء الوزارة في القطاعات التعليمية الوصول لقرارات قابلة للتطبيق تتوافق مع سياسات الدولة واستراتيجية الوزارة، لاسيما وأن مثل هذه الورشة ساهمت في تمكين الوكالات المختلفة على التفكير بطبيعة العمل وتصنيف القرارات المتخذة من حيث الأولويات.

وأوضح ” العيسى ” ، أنه لكون عمل الوزارة متشعب ومتنوع فإن مشروع دعم القرار يحتاج إلى استمرارية الترتيب، والتنسيق مع الوكالات المختلفة واستمرار متابعة احتياجات الوكالات المختلفة فيما يتعلق بنوعية المعلومات والأنظمة التي تحتاجها و تدريب المشرفين والموظفين بشكل عام على العمل كفريق لاتخاذ القرار الصحيح، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بين الوكالات واستمرار تخفيف الإجراءات، سعيا لتحقيق مراحل متقدمة في العمل الإداري والاشرافي ووصولا إلى إدارات التعليم من خلال دعمهم باتخاذ القرار المناسب.