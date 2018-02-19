ملكة جمال إنجلترا تكشف انتهاكات وخفايا خلال خدمتها العسكرية في العراق

لندن(صدى):

كشفت ملكة جمال إنجلترا لعام 2009 كاترينا هودج، عن تعرضها، خلال فترة خدمتها في الجيش البريطاني في العراق، لمضايقات وترهيب من قبل قادتها.

ونقلت صحيفة ” ميرور ” ، اليوم الإثنين، عن هودج أن زملاءها وجهوا الإهانات إليها، بعد أن حصلت على وسام كمكافأة على المشاركة في العملية العسكرية في العراق، مشيرة إلى أن ” العديد من الجنود اعتقدوا بأن القيادة منحتها المكافأة فقط لأنها أنثى ” .

ووأوضحت الشابة البريطانية، أنها ” تلقت العديد من الرسائل المهينة ” ، مشيرة إلى انها ” تعرضت للهجوم مرات عدة في مطعم الجيش ” ، متابعة ألقوا علي مرة، علبة من الصودا، ضبطت نفسي حتى لا أبكي أمامهم؛ لكني انفجرت في البكاء في غرفتي.. ولم تفتح القيادة تحقيقًا حتى بعد أن علمت بما حدث ” .

وأشارت هودج إنها ” ما زالت تتلقى على الإنترنت تحرشًا جنسيًا من قبل جنود بريطانيين ” .

وانضمت كاتيرينا هودج إلى الجيش البريطاني، في سن الـ17، وخدمت في الفوج الإنجليزي الملكي في بلدة بيربرايت في مقاطعة سري، وحصلت على لقب ” باربي القتالية ” بعد خدمتها مرتدية الكعب العالي مع رموش اصطناعية وحقيبة وردية، وأرسلت هودج إلى العراق في عام 2005 لتخدم فترة 7 أشهر وتمكنت هناك من إنقاذ حياة 7 من رفاقها.