ملكة جمال إنجلترا تكشف انتهاكات وخفايا خلال خدمتها العسكرية في العراق
كشفت ملكة جمال إنجلترا لعام 2009 كاترينا هودج، عن تعرضها، خلال فترة خدمتها في الجيش البريطاني في العراق، لمضايقات وترهيب من قبل قادتها.
ونقلت صحيفة ” ميرور ” ، اليوم الإثنين، عن هودج أن زملاءها وجهوا الإهانات إليها، بعد أن حصلت على وسام كمكافأة على المشاركة في العملية العسكرية في العراق، مشيرة إلى أن ” العديد من الجنود اعتقدوا بأن القيادة منحتها المكافأة فقط لأنها أنثى ” .
ووأوضحت الشابة البريطانية، أنها ” تلقت العديد من الرسائل المهينة ” ، مشيرة إلى انها ” تعرضت للهجوم مرات عدة في مطعم الجيش ” ، متابعة ألقوا علي مرة، علبة من الصودا، ضبطت نفسي حتى لا أبكي أمامهم؛ لكني انفجرت في البكاء في غرفتي.. ولم تفتح القيادة تحقيقًا حتى بعد أن علمت بما حدث ” .
وأشارت هودج إنها ” ما زالت تتلقى على الإنترنت تحرشًا جنسيًا من قبل جنود بريطانيين ” .
وانضمت كاتيرينا هودج إلى الجيش البريطاني، في سن الـ17، وخدمت في الفوج الإنجليزي الملكي في بلدة بيربرايت في مقاطعة سري، وحصلت على لقب ” باربي القتالية ” بعد خدمتها مرتدية الكعب العالي مع رموش اصطناعية وحقيبة وردية، وأرسلت هودج إلى العراق في عام 2005 لتخدم فترة 7 أشهر وتمكنت هناك من إنقاذ حياة 7 من رفاقها.
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