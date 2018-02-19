الرئيس الفلبيني يزور الكويت خلال الشهر المقبل

مانيلا(صدى):

يتوجه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إلى الكويت خلال الشهر المقبل ، لبحث توتر العلاقات بين الدولتين ، على هامش أزمة العمالة الفلبينية .

ومن جانبه ، أكد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي ، إن الرئيس الفلبيني سيقوم بزيارة بلاده بعد دعوة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح ، حيث تكون خلال الأسبوع الأول أو الثاني من الشهر القادم .

وأشار ” الجار الله ” ، إلى أن الكويت توصلت إلى اتفاق مع الفلبين ، بشأن تنظيم وضع العمالة الفلبينية في سوق العمل .