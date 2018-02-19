محكمة إيرانية: السجن 5 سنوات لطفل شارك في الاحتجاجات

999(صدى):

حكمت محكمة إيرانية في مدينة ملاير غربي البلاد، بالسجن 5 سنوات على طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بعد مشاركته في أحداث الاحتجاجات الأخيرة.

وأكد نائب ملاير في مجلس الشورى الإسلامي البرلمان الإيراني ” محمد كاظمي ” ، أن التهمة التي وجهتها المحكمة للطفل ” قيامه بتنكيس العلم الإيراني أثناء الاحتجاجات ” ما اعتبرته جريمة جنائية يُعاقَب عليها.

وقال كاظمي إن الطفل كان محتجزًا في سجن همدان المركزي التابع لمدينة ملاير منذ اعتقاله أواخر ديسمبر حتى حُكم المحكمة.

وأضاف : اعترض أهله على الحكم الصادر بحق ابنهم، مقدمين عريضة للمحكمة لإعادة النظر في الحكم.