الإطاحة بقيادي إرهابي مصري ورفيقته في الفلبين

مانيلا(صدى):

داهمت السلطات الفلبينية شقة سكنية في مانيلا ، عثرت بداخلها على مواد لصنع قنبلة ، بالإضافة إلى علمًا تابعًا للتنظيم الإرهابي .

وأوقفت السلطات بعد استهدافها للشقة ، مصريًا يشتبه في أنه كان قياديًا سابقًا في تنظيم داعش على الحدود السورية والتركية .

ومن جانبه ، أكد القائد العام للشرطة ، رونالد ديلا روزا ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين ، إن عناصر من الشرطة والجيش نجحوا في إيقاف إرهابي مصري الجنسية يدعى فهمي الأسود ، ورفيقته الفلبينية أنابيلا مونسيرا ساليبادا ، خلال الأسبوع الماضي وفقًا لما ورد من معلومات .

وأشار ” ديلا روزا ” ، إلى أن المحققين يشتبهون في وجود علاقة محتملة بين ” الأسود ” و ” ساليبادا ” ، وبين جماعات مسلحة أجنبية ، وكل ما يتعلق بمخططاتهم الإرهابية التي يعملون عليها .

وكشف القائد العام للشرطة الفلبينية ، عن حمل الرجل المصري لجواز سفر تونسي مزور ، حيث يحتمل تجنيده لمسلحين ولكن لم يتواجد دليل على هذا الأمر .