  • الإثنين 19

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. الإطاحة بقيادي إرهابي مصري ورفيقته في الفلبين

الإطاحة بقيادي إرهابي مصري ورفيقته في الفلبين

الإطاحة بقيادي إرهابي مصري ورفيقته في الفلبين
مانيلا(صدى):

داهمت السلطات الفلبينية شقة سكنية في مانيلا ، عثرت بداخلها على مواد لصنع قنبلة ، بالإضافة إلى علمًا تابعًا للتنظيم الإرهابي .

وأوقفت السلطات بعد استهدافها للشقة ، مصريًا يشتبه في أنه كان قياديًا سابقًا في تنظيم داعش على الحدود السورية والتركية .

ومن جانبه ، أكد القائد العام للشرطة ، رونالد ديلا روزا ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين ، إن عناصر من الشرطة والجيش نجحوا في إيقاف إرهابي مصري الجنسية يدعى فهمي الأسود ، ورفيقته الفلبينية أنابيلا مونسيرا ساليبادا ، خلال الأسبوع الماضي وفقًا لما ورد من معلومات .

وأشار ” ديلا روزا ” ، إلى أن المحققين يشتبهون في وجود علاقة محتملة بين ” الأسود ” و ” ساليبادا ” ، وبين جماعات مسلحة أجنبية ، وكل ما يتعلق بمخططاتهم الإرهابية التي يعملون عليها .

وكشف القائد العام للشرطة الفلبينية ، عن حمل الرجل المصري لجواز سفر تونسي مزور ، حيث يحتمل تجنيده لمسلحين ولكن لم يتواجد دليل على هذا الأمر .

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *