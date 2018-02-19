إعلان موعد صرف مكافآت الطلاب في جامعة الملك سعود

عادل الحربي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود، اليوم الإثنين، موعد صرف مكافآت طلاب وطالبات الجامعة لشهر جمادى الأولى.

وقالت الجامعة، عبر حسابها في ” تويتر ” ، إنه تحدد لصرف المكافآت وبدل الإعاقة يوم غد الثلاثاء الموافق 4 / 6 / 1439 هـ.

وشهدت الجامعة أمس الأحد، افتتاح ملتقى البحث العلمي برعاية مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، تحت شعار ” بحث علمي رصين وفق رؤية المملكة 2030، علمًا بأنه يمتد لخمسة أيام ستُقام خلالها أكثر من 40 فعالية بين ندوة ومحاضرة وورشة عمل وإطلاق مبادرة.