طبيبة سعودية تدير مستشفى تخصصي وتشجع المرأة على الاجتهاد

نايف السالم(صدى):

أعربت الدكتورة ريم البنيان، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، عن سعادتها بتكليفها الذي يعد فرصة هامة لتقديم خبراتها للمستشفى، وهو بمثابة تعبير عن ثقة مجلس الإدارة في قدراتها.

وأكدت ” البنيان ” عزمها تقديم خدمة أفضل للإحصاء والمرضى، وامتلاكها طموحا قويا للتحسين والتغيير وتشجيع العاملين لإخراج طاقاتهم الكامنة، حيث إن غالبية الكادر الصحي نساء، وثلث الكوادر التمريضية من السيدات، إضافة إلى التخصصات الأخرى بمعدل 95%.

ووجهت المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، نصيحة إلى المرأة بالاجتهاد مع الحفاظ على طبيعتها كامرأة، والدخول إلى التخصصات الطبية الحديثة ليكون للمرأة السعودية دور إيجابي في تطور القطاع الصحي بالمملكة.

والدكتورة البنيان بدأت عملها كطبيبة واستشارية متخصصة في المخ والأعصاب، وباشرت العمل بعد الدراسة بمستشفى مدينة الملك فهد بالرياض، وتم تكليفها برئاسة وتأسيس قسم الفسيولوجيا العصبية، وتم ابتعاثها إلى أمريكا، وحصلت على ماجستير في البحث العلمي، وتخصصت في مرض التصلب المتعدد، وبعدها عملت في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عام 2011، مديرة لمركز العلوم العصبية.