محكمة بريدة تصدر حكم نهائي نافذ ضد الصندوق العقاري

سالم المطيري(صدى):

حكمت اليوم الاثنين محكمة بريدة حكمًا نهائيًا نافذًا ضد الصندوق العقاري حيث اكتسب عدد 65 حكما القطعية لصالح المتضررين وذلك بعدم إستئناف الصندوق العقاري على هذه الأحكام.

ويتضمن الحكم إلزام الصندوق العقاري بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وذلك بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقا للإجراءات المعمول بها سابقا قبل تنظيم الدعم السكني.

ويزكر أن أول حكم صدر للمتضررين كان في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الابتدائية في تاريخ 25/2/1439 لعدد 60 متضرر وآخر حكم صدر هذا اليوم في عدة محاكم منها الدمام وبريدة والمدينة المنورة وأبها.