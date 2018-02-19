بالصور.. تشيع جثمان أطول رجل أمن في بيشة

أبها(صدى):

شيع مصلون عصر أمس، أحد منسوبي الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة، شهيد الواجب الوكيل رقيب، معيض بن علي بديع الحارثي، بعد تعرُّض دوريته لحادث تصادم، أثناء أداء عمله ومتابعة أحد الأشخاص الهاربين من نقطة تفتيش أمنية.

ويعد ” الحارثي ” أطول رجل أمن بمحافظة بيشة حسب ما أفاد زملاء وأقارب للشهيد ، مضيفين أن زميلهم “معيض”كان يسابق الزمن لعمل الخير واكتسب محبة الناس لخلقه الرفيع وكان مثابراً ومجتهداً لخدمة دينه ووطنه وتوفي خلال تأدية واجبه الرسمي.

وأدى المصلون صلاة الميت على ” الحارثي ” ، بعد صلاة العصر، يتقدمهم اللواء صالح القرزعي مدير شرطة منطقة عسير ، في جامع الرسالة بالفيض، في وادي ترج التابعة لمحافظة بيشة.

وامتلأت جنبات الجامع بالكثير من المصلين من ذوي الفقيد وزملائه بالدوريات الأمنية والقطاعات الأخرى، وسط دعواتهم بأن يغفر الله له، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء لما قدمه لخدمة دينه ووطنه.