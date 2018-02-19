بالفيديو والصور.. حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي يستقبلان سلطان بن سحيم

أبو ظبي(صدى):

توجه سلطان بن سحيم آل ثاني زعيم المعارضة القطرية، لزيارة الإمارات اليوم الإثنين، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

وتأتي هذه الزيارة، تأكيدًا من الإمارات على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مرحبين به في بلده الثاني .