يوفنتوس يكشف تفاصيل إصابة الأرجنتيني هيغواين

نواف السالم(صدى):

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي أن ” مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين يعاني من كدمة قوية في كاحل القدم اليسرى، تعرض لها خلال مباراة ” الديربي ” أمام تورينو أمس الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

ويذكر أن المهاجم الأرجنتيني أصيب إثر تدخل قوي مع حارس تورينو، سيلفاتوري سيريجو، ليغادر الملعب بعد 15 دقيقة فقط من صافرة البداية.

وأكد النادي على أن هيغواين سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مدى الإصابة ومدة غيابه المتوقعة.