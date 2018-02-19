وظائف خالية بوكالة سفر عالمية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وكالة سفر عالمية، مقرها بالعاصمة الرياض، عن توفر وظائف شاغرة لكلا الجنسين، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– موظف/ة مبيعات تذاكر:

الوظائف للجنسين.

الوظائف للسعوديين فقط.

أن يتراوح العمر ما بين 25 و35 سنة.

المؤهل لا يقل عن ثانوي.

تشترط في المتقدمين خبرة لا تقل عن سنتين بنفس المجال.

وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة كما يلي:

– السفر خارج الرياض.

كما توفر الشركة، رواتب تتراوح ما بين 4000 و 7000 ريال، حسب الخبرة.

وذلك على أن يتم التقديم، من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]