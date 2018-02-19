تسلا Model X تتحول لسيارات شرطة في كندا

أوتاوا(صدى):

تعتبر كندا أحدث دولة تضيف سيارات تسلا لتكون سيارات شرطة فيها والتي ستستخدم بصورة خاصة في مدينة أونتاريو. وظهرت صور لها بصورة تشويقية في وسائل التواصل الاجتماعي بجانب أحد رجال شرطة كندا ويدعي كيري شميديت, والسيارة Model X سوف عرضت في معرض كندا الدولي للسيارات 2018 في 16 فبراير الجاري والذي يستمر حتى يوم 25 فبراير.

والسيارة الكهربائية متعددة الاستخدامات تتميز بحلة سيارات الشركة السوداء والبيضاء المألوفة مع أضواء شرطة فوق السيارة ولم تعلن الشرطة في أونتاريو عن أية تفاصيل بخصوص السيارة ولكنها قد تستفيد من تحديثات اضافية عن نسخها القياسية.

ويبدأ سعر Model X من 102.300 ألف دولار قبل اضافة الضرائب التي تشمل 81.428 ألف دولار وهو ما يجعل دافعي الضرائب في كندا غير سعداء بالمرة. وانتقد العديدون شرطة كندا لصرف هذا المبلغ الكبير على سيارات.

