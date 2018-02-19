وظائف شاغرة بشركة اتصالات بالخبر والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة اتصالات، في كل من محافظات: الخبر والجبيل، عن حاجتها توظيف عدد من الأشخاص، بمشروع لفترة محددة، وذلك وفق الشروط والمميزات التالية:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– الالتزام بالحضور والانصراف فقط.

– مدة العمل بالمشروع من شهر إلى 3 أشهر.

– أن يكون المتقدم حسن التعامل مع الجمهور.

– الالتزام بأوقات الدوام.

– أن يكون لدى المتقدم اسلوب جميل بالتحدث مع العملاء.

– أن يكون من نفس المدينة (الخبر والجبيل).

– الدوام من الساعة 4 إلى 11.

وذكرت الشركة، المزايا المتوفرة بهذه الوظائف، حيث تقدم الشركة راتب شهري يقدر 3000 ريال.

وذلك على أن يتم التقديم، من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية، على الواتس اب، على الرقم التالي: 0548282968.