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صورة نادرة لجمهور نادي الهلال عام 1400هـ

صورة نادرة لجمهور نادي الهلال عام 1400هـ
نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأثنين، صورة نادرة لجمهور نادي الهلال، تعود لعام 1400هـ.

حيث نشر حساب ” ماضي جميل ” ، الصورة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والتي تم التقاطها منذ ما يقرب من 39 عامًا.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايام الرجال الطيبين

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

صورة لاايااااااام الرجاجيل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 1669 ] نشر منذ 2 ساعتين

وين التشويق الصحفى في الخبر

[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 24 دقيقة

موضوع..خارج التغطية

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