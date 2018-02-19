صورة نادرة لجمهور نادي الهلال عام 1400هـ

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأثنين، صورة نادرة لجمهور نادي الهلال، تعود لعام 1400هـ.

حيث نشر حساب ” ماضي جميل ” ، الصورة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والتي تم التقاطها منذ ما يقرب من 39 عامًا.