صورة نادرة لجمهور نادي الهلال عام 1400هـ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأثنين، صورة نادرة لجمهور نادي الهلال، تعود لعام 1400هـ.
حيث نشر حساب ” ماضي جميل ” ، الصورة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والتي تم التقاطها منذ ما يقرب من 39 عامًا.
الشاعر[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايام الرجال الطيبين
سعيدان ابو اذان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
صورة لاايااااااام الرجاجيل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صداوي[ عدد التعليقات: 1669 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين التشويق الصحفى في الخبر
zezu[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 24 دقيقة
موضوع..خارج التغطية
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 20 دقيقة
راحوا الطيبين
☕☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم☕☕☕☕[ عدد التعليقات: 25089 ] نشر منذ 5 دقائق
طيب